Мурашко назвал число выпущенных доз «Спутника V» и «ЭпиВакКороны»

https://static.news.ru/photo/de7d67b2-5029-11eb-b3b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Для масштабной вакцинации в гражданский оборот уже выпущены более 1,5 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» и более 45 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.

Сегодня Росздравнадзором принято решение о выпуске в оборот 10,7 тысячи доз. Таким образом, в гражданский оборот выпущены 1 млн 543 тысячи доз вакцины «Спутник V» и более 45 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона», — сказал Мурашко, слова которого приводит ТАСС.

На 6 января в России от коронавируса вакцинировано более 1 млн человек. Заявки на приобретение 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили уже более чем из 50 стран.

Вакцину, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. В данный момент продолжаются её пострегистрационные исследования на 31 тысяче добровольцев.

Как рассказал Мурашко, в ближайшее время в России запустят ещё одну площадку для производства вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщал NEWS.ru.