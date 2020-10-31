Мурашко: коронавирус не приведёт к радикальным изменениям в жизни

https://static.news.ru/photo/564a48de-1c39-11eb-8405-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что коронавирусная инфекция не приведёт к радикальным изменениям в жизни.

Думаю, что не радикально. Конечно, это стресс, конечно, он оставит свой отпечаток: никто не гарантирует, что каких-то следующих вызовов не будет, — сказал глава Минздрава в интервью НТВ.

По его словам, COVID-19 не радикально изменит жизнь, но оставит свой отпечаток. Он отметил, что уже сейчас при приветствии мы с осторожностью подаём руку.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. Её симптомы в начале болезни напоминают симптомы ОРВИ и гриппа, но в ряде случаев приводят к тяжёлой пневмонии и даже смерти. Болезнь продолжает распространяться по миру. COVID-19, по последним данным, обнаружили у 45,5 млн человек, более миллиона из них скончались.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и западных странах. Он отметил, что Европа «погрузилась во мрак». Эксперт говорит, что не понимает, почему богатейшие страны планеты «оказались недееспособны в условиях эпидемии не самой грозной инфекции». В РФ же, по его мнению, всё получилось грамотно, писал NEWS.ru.