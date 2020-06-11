Мурашко: климатические факторы могут повлиять на ухудшение ситуации с COVID

https://static.news.ru/photo/e30634b6-ac15-11ea-be58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Природно-климатические факторы также могут повлиять на ухудшение ситуации с коронавирусом в России. Об этом заявил глава Минздрава здравоохранения Михаил Мурашко.

Несколько факторов существуют. Но при этом существует и природно-климатические факторы, — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала «Россия 1».

В мире COVID-19 заразились более 7,5 млн пациентов, 420,9 тысячи человек скончались. В России к этому дню выявлено 502 436 случаев коронавирусной инфекции, 6532 человека не смогли справиться с опасным заболеванием. В Москве за прошедшие сутки тесты на COVID-19 дали положительный результат у 1436 жителей. Умерли за этот период 53 пациента. Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразился 201 221 человек. Больше половины из них удалось победить болезнь. Для 3,1 тысячи коронавирусная инфекция закончилась летальным исходом.

Как писал NEWS.ru, ранее Минздрав предостерёг от применения противомалярийных препаратов от COVID-19.