Мурашко из-за коронавируса задумался о модернизации системы здравоохранения

https://static.news.ru/photo/2ccd29d8-824f-11ea-8c6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом на сегодняшний день позволяет поставить вопрос о модернизации российской системы здравоохранения.

Мы постоянно изучаем опыт других стран в отношении противодействия коронавируса, многое применяем и в своей практике. Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам, — сказал он во время видеоконференции глав минздравов стран — членов «Большой двадцатки» (G20).

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,3 млн человек по всему миру, более 160 тысяч скончались.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период умер 361 пациент, выздоровел 3291 человек. Больше всего заболевших в Москве — 24 324. Причём у 60% из них COVID-19 протекает бессимптомно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что победа над коронавирусом будет тем весомее, чем сильнее за это время станет система здравоохранения в России, писал NEWS.ru.