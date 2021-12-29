Мурашко: инфицированные «омикроном» меньше времени находятся в стационарах

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, что пациенты, заразившиеся «омикрон»-штаммом, находятся меньше времени в стационаре для получения необходимого лечения по сравнению с болеющими другими модификациями вируса. У инфицированных новым штаммом COVID-19 болезнь протекает довольно быстро. При этом нагрузка на систему здравоохранения существенно возрастает из-за большого количества заражённых, передаёт ТАСС.

Опыт других стран, где «омикрон» широко распространяется, показывает, что требуется меньшее пребывание в стационаре инфицированных этим штаммом, но за счёт быстрого течения и большого количества пациентов нагрузка на медицинскую систему лавинообразно возрастает, — сказал он.

Глава Минздрава также отметил, что по итогам командировки в ЮАР специалисты ведомства совместно с экспертами Роспотребнадзора изучили вопросы течения болезни при заражении «омикроном». Они пришли к выводу, что она напоминает гриппоподобное течение.

Мурашко подчеркнул, что данная вирусная инфекция очень похожа на грипп и сопровождается следующими симптомами: субфебрильная длительная температура, першение в горле, мышечные боли и поражение желудочно-кишечного тракта. Он призвал россиян активно вакцинироваться в праздничные дни, чтобы избежать заражения.

Вакцинация является эффективной защитой как против штамма «дельта», так и против штамма «омикрон». Запасов вакцины в регионах достаточно, — заключил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» в три — пять раз заразнее других модификаций. Она также отметила его короткий инкубационный период: первые признаки болезни появляются у инфицированных уже на третий — пятый день после заражения.