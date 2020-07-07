Мурашко: данных о полном отсутствии реакции иммунитета на COVID-19 нет

https://static.news.ru/photo/16bbcf02-c145-11ea-95c3-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: minzdrav.gov.ru

На данный момент медики не имеют подтверждения о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» при этом отметил, что в некоторых случаях ответ иммунитета может быть слабее, если болезнь протекает без симптомов.

У переболевших тяжело иммунитет сформировался более стойкий. Те, которые перенесли заболевание бессимптомно, видим, что да, иммунный ответ был слабее, но сказать, что у тех, которые перенесли коронавирус, абсолютно никак не прореагировала иммунная система, пока таких данных у нас нет, — сказал Мурашко.

Ранее выяснилось, что организм может эффективно бороться с коронавирусом с помощью Т-клеток приобретённого иммунитета. Этот механизм запускается в организме бессимптомных больных COVID-19. Исследования на эту тему первыми провели шведы. Они изучили анализы крови 200 пациентов. Выяснилось, что у 30% людей были обнаружены следы Т-клеточной борьбы.

Как писал NEWS.ru, ранее Минздрав одобрил новое лекарство от коронавируса.