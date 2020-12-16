Москвичи могут пройти обследование в 30 медцентрах

https://static.news.ru/photo/3db3b3f2-404f-11eb-a074-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы получили возможность проверить состояние организма в 30 медицинских центрах на территории столицы, рассказали в руководстве мегаполиса. По словам чиновников, диагностика позволяет гражданам получить базовое представление о своём здоровье. Об этом заявила вице-мэр города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что процесс занимает минимум времени — от 7 до 10 минут, заранее записываться на осмотр не нужно. После осмотра и процедур человека также снабдят общими рекомендациями. По её словам, более 20 тысяч горожан проверили своё здоровье в специализированных центрах, пишет «Парламентская газета». Посетители смогут узнать артериальное давление, измерить пульс, проверить уровень насыщения крови кислородом и сделать анализ выдыхаемого воздуха.

По итогам диагностики формируется лист с подробным анализом основных параметров организма и советами по здоровому образу жизни. Данные можно добавить в свою электронную медкарту, направить на электронную почту или распечатать, — отметила Ракова.

Накануне стало известно, что временный порядок установления первичной инвалидности на основе медицинских заключений необходимо упростить, считают в Минтруде. Проект соответствующего постановления опубликован на портале правовых актов. Как поясняется в записке к документу, россияне, которым необходимо получить направление на медико-социальную экспертизу из медучреждений, испытывают затруднения при прохождении необходимых обследований из-за пандемии коронавируса и введённых в связи с эпидемиологической ситуацией ограничений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские здравницы готовят собственные профильные программы для переболевших коронавирусом. Такие предложения сформировали не менее 10% санаториев.