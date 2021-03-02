Москвичей предупредили об аномально низком давлении в столице

https://static.news.ru/photo/9f12a6bc-5c6a-11eb-8f3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномально низкое давление ожидается в Москве в ближайшие три дня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью ТАСС он напомнил , что нормальным показателем для столичного региона является атмосферное давление на уровне 748 миллиметров ртутного столба. Однако к воскресенью в Москве давление будет ниже нормы на 15–20 единиц и составит около 730 миллиметров ртутного столба.

Ниже нормы давление будет в регионе и во все предыдущие дни, подчеркнул синоптик.

Ранее NEWS.ru писал, что Роман Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в РФ 6 марта.