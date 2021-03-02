16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Москвичей предупредили об аномально низком давлении в столице

05:23, 03 марта 2021 14
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномально низкое давление ожидается в Москве в ближайшие три дня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью ТАСС он напомнил, что нормальным показателем для столичного региона является атмосферное давление на уровне 748 миллиметров ртутного столба. Однако к воскресенью в Москве давление будет ниже нормы на 15–20 единиц и составит около 730 миллиметров ртутного столба.

Ниже нормы давление будет в регионе и во все предыдущие дни, подчеркнул синоптик.

Ранее NEWS.ru писал, что Роман Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в РФ 6 марта.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео