https://static.news.ru/photo/c966b402-e291-11e9-89ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Поликлиники столицы проведут акции по профилактике заболеваний и их ранней диагностике. Помимо этого, горожанам предложат бесплатно проверить функцию лёгких, измерить артериальное и внутриглазное давление, определить уровень холестерина и глюкозы в крови.

Мероприятия намечены на период с 30 сентября по 5 октября, сообщает официальный сайт мэра Москвы .

В рамках акции все желающие узнают, как правильно оказывать первую помощь и как ухаживать за ребёнком или лежачим больным. Получат информацию о том, как неправильный образ жизни и вредные привычки могут спровоцировать онкологические заболевания, а также о профилактике гриппа, бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний и о способах минимизировать последствия гипертонии.

Ранее, как писал News.ru, в одной из калининградских поликлиник появились необычные талоны. Теперь в терминалах электронной очереди пациенты могут выбрать возможность «Просто спросить».