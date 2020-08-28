В Москве за сутки выявили 685 случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/1ffc0c22-eb60-11ea-a87c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские врачи поставили диагноз COVID-19 ещё 685 пациентам. Общее число заражённых коронавирусной инфекцией достигло 262 418.

Основная доля заболевших (46,1%) приходится на возрастную категорию от 18 до 45 лет, чуть менее четверти новых инфицированных были в возрасте от 46 до 65 лет. Около пятой части заболевших — люди пенсионного возраста и 9,8% — дети.

За август зарегистрировано почти в два раза меньше новых случаев инфицирования, чем в июне. Среднесуточный темп прироста в последнем месяце лета составил 0,27%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остаётся на низком уровне, отмечает столичный оперштаб.

Также за сутки по выздоровлении были выписаны 916 человек. Таким образом, общее число поборовших болезнь от всех случаев заражения составляет 82%, или 214 121 человек. Также 31 августа сообщается о 12 смертях от коронавируса в Москве.

Ранее NEWS.ru писал, что у 40% заболевших коронавирусной инфекцией в Индонезии обнаружили новый штамм коронавируса. В научных кругах он получил название «Мутация D614G». Отличием от обычного возбудителя является скорость заражения. Предположительно, она выше в 10 раз. Но доказательств того, что при этом человек тяжелее переносит болезнь, нет.