Москва может начать лечить плазмой вакцинированных от COVID

https://static.news.ru/photo/182cbf46-55fa-11eb-8899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Москве изучат возможность применения плазмы вакцинированных от COVID-19 для лечения больных. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

В сообщении отмечается, что при использовании вакцины «Cпутник V» у прошедших процедуру вакцинации вырабатывается высокий титр антител, нейтрализующих коронавирус. Есть вариант, что в будущем такие люди смогут выступать в качестве доноров.

Чтобы проверить эту гипотезу, мы начинаем масштабное исследование в наших больницах, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, — приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Решение о привлечении вакцинированных граждан к донорству плазмы будет принято после завершения необходимых исследований, отмечает «Москва 24».

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте, писал NEWS.ru.