https://static.news.ru/photo/75871b1a-6d01-11ea-9490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественный транспорт Москвы начал отключать кнопки открывания дверей, чтобы помешать распространению коронавируса COVID-19 в столице. По информации Роспотребнадзора, в Москве зафиксировали 262 случая заражения, в Подмосковье — 35.

Водители и машинисты уже начали открывать двери в наземном транспорте, поездах МЦД и МЦК, передаёт РИА Новости.

Как отметила замначальника метрополитена Юлия Темникова, кнопки пока не получается отключить в поездах серии «Москва». Организация пообещала продолжить «проработку этого вопроса».

Как писал NEWS.ru, несколько федеральных СМИ сообщали о возможном закрытии московского транспорта в случае большего распространения инфекции в столице. Мэр Сергей Собянин назвал эту информацию ложной.

К 23 марта в России подтверждены 438 случаев заражения после 163 тысяч проведённых тестов. В мире заразились более 343 тысяч человек, погибли более 14,7 тысячи.