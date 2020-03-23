Общественный транспорт Москвы начал отключать кнопки открывания дверей, чтобы помешать распространению коронавируса COVID-19 в столице. По информации Роспотребнадзора, в Москве
Водители и машинисты уже начали открывать двери в наземном транспорте, поездах МЦД и МЦК,
Как отметила замначальника метрополитена Юлия Темникова, кнопки пока не получается отключить в поездах серии «Москва». Организация пообещала продолжить «проработку этого вопроса».
Как писал NEWS.ru, несколько федеральных СМИ сообщали о возможном закрытии московского транспорта в случае большего распространения инфекции в столице. Мэр Сергей Собянин назвал эту информацию ложной.
К 23 марта в России подтверждены 438 случаев заражения после 163 тысяч проведённых тестов. В мире заразились более 343 тысяч человек, погибли более 14,7 тысячи.
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