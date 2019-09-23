https://static.news.ru/photo/72d432f0-de30-11e9-830d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Специалисты Морозовской детской больницы восстановили зрение 11-летнему подростку из Владимира, который два месяца не говорил о попавшем в глаз металлическом осколке.

На момент обращения в медицинское учреждение мальчик мог видеть левым глазом на 5% от нормы. Осколок пробил роговицу, разорвал радужную оболочку, прошёл сквозь хрусталик и застрял в сетчатке.

При обследовании врачи диагностировали помутнение хрусталика и изменение стекловидного тела, — говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Офтальмологи смогли удалить помутневший хрусталик и стекловидное тело, после чего извлекли сам осколок. Затем был имплантирован искусственный хрусталик. Зрение к подростку вернулось уже на следующий день после операции, а через двое суток его выписали из больницы.

В ведомстве подчеркнули, что несвоевременное обращение за медицинской помощью при подобных травмах может привести к безвозвратной потере зрения или даже глаза. Ведь в большинстве случаев в результате ранения развивается инфекция, которая вызывает эндофтальмит — гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока.

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