Московские врачи удалили пациенту 12-килограммовую опухоль

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В Москве хирурги прооперировали 64-летнего мужчину, удалив опухоль весом в 12 килограммов. Об этом рассказали в столичном департаменте здравоохранения.

В отделение урологии городской клинической больницы им. В. В. Виноградова пациент обратился с жалобой на тянущую боль в области поясницы, а также на проблемы с мочеиспусканием и кишечником. При этом у него наблюдалась асимметрия живота.

Осмотр и компьютерная томография показали наличие у мужчины опухоли почки, хотя сам он считал, что у него образовался так называемый пивной живот из-за пристрастия к этому напитку.

Хирурги провели операцию открытым способом, удалив новообразование и все изменённые ткани общим весом в 12 килограммов. Несмотря на огромные размеры опухоли, врастания новообразования в соседние органы и отдалённых метастазов выявлено не было.

Химиотерапия пациенту после операции не потребовалась. На четвёртый день после удаления опухоли он был выписан домой, сообщается на сайте ведомства.

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