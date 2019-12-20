https://static.news.ru/photo/ea60d524-2310-11ea-b8e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские хирурги провели операцию по удалению у пациента волос, выросших в гортань и трахею.

Пациент обратился в институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского с жалобами на дискомфорт в горле и першение. Как оказалось, девять лет назад 46-летний мужчина перенёс экстренную операцию на гортани и трахее. Ему была установлена трахеостома. После её удаления просвет был хирургически закрыт кожным лоскутом.

При видеоэндоскопическом обследовании врачи выявили посттравматическую рубцовую деформацию гортани с ростом волос из подскладкового пространства.

Волосы распространялись на голосовой и вестибулярный отделы гортани, а часть волос находилась в трахее, — пишет АГН «Москва» со ссылкой на сообщение столичного депздрава.

Хирурги под местной анестезией с помощью гибкого эндоскопа с игольчатым электродом провели коагуляцию волосяных луковиц и питающих их сосудов, то есть фактически выполнили электроэпиляцию. Пациента в тот же день отпустили домой.

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