https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Департамент образования и науки Москвы не стал менять учебный план в школах города, несмотря на обнаружение в городе новых заражённых коронавирусом COVID-19.

На дистанционное обучение переводят только детей, вернувшихся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Испании и Германии. Классы начнут закрывать на карантин, если заболеют более 20% учеников.

В школах соблюдаются все необходимые меры для профилактики инфекционных заболеваний: регулярно проводится термометрия, дети с повышенной температурой сразу изолируются и их отправляют домой в сопровождении родителей, отменены выездные и массовые мероприятия, — цитирует РИА Новости сообщение департамента.

По информации издания, в Москве выявили 24 случая заражения из 45 выявленных в России к 13 марта.

Как писал NEWS.ru, инфекция распространилась из Центрального Китая, где в декабре 2019 года заболел первый человек, в большинство стран мира. Коронавирусом заразились не менее 136,6 тысяч человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных.

ВОЗ признала ситуацию пандемией.