Московские авиастроители заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/222f336e-8163-11ea-8f89-fa163e074e61_660.jpg Фото: ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация/facebook.com

Несколько сотрудников Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) в Москве заразились коронавирусной инфекцией. Это подтвердили в пресс-службе корпорации.

Там подчеркнули, что сотрудники с начала введённых ограничений в основном работают в удалённом режиме.

Поэтому дополнительные карантинные меры вводятся точечно в отношении ограниченного количества сотрудников, контактировавших с теми, у кого диагноз подтвердился, — заявили «Интерфаксу» в ОАК.

Там пояснили, что такие сотрудники отправляются на карантин, для них за счёт компании организуется комплексная диагностика.

По состоянию на 18 апреля в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса (+4785 за последние сутки) в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов (+40), выздоровели 3057 (+467) человек.

Больше всего инфицированных в Москве. За последние сутки здесь выявили 2649 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 20 754 заболевших. Ранее стало известно, что всем пациентам с ОРВИ столичные врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус».

Согласно прогнозной математической модели Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, пик заболеваемости коронавирусом в столице следует ожидать в середине мая, писал NEWS.ru.