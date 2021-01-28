Московская скорая помощь получила новые системы реанимации

https://static.news.ru/photo/bcbf085a-61f5-11eb-bc5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова в столице появились новые системы для проведения автоматической сердечно-лёгочной реанимации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Данные системы применяются в ситуации остановки сердца пациента.

Как подчеркнул главврач станции Николай Плавунов, развитие реанимационной службы столичной скорой является сейчас одним из приоритетных направлений. Врач отметил, что сейчас данная система вышла на одно из лидирующих мест в мире.

Больные с остановкой сердца — это наши самые тяжёлые пациенты, для спасения жизни которых бригады станции всегда делают всё возможное и невозможное, — сказал Плавунов.

Новые системы позволят проводить реанимацию пациента, не останавливая автомобиль скорой, передаёт «Москва 24».

В настоящее время в Москве в системе помощи больным с остановкой сердца работают более 150 бригад скорой помощи.

Ранее NEWS.ru писал, что австралийские учёные из Института исследования сердца предупредили о серьёзном негативном влиянии ночного апноэ на сердечно-сосудистую систему.