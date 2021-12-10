Москалькова назвала условия допустимости абортов

Москалькова: аборты допустимы лишь в установленные медициной сроки
Сергей Князев
Сергей Князев
12:36, 10 декабря 2021
Татьяна МоскальковаФото: ombudsmanru/vk.com
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не выступает против искусственного прерывания беременности, но проводить аборт следует только в установленные медициной сроки. Она напомнила, что до истечения неких сроков сформировавшийся плод не считается человеком, пишет ТАСС.
Я не против абортов, потому что мы знаем огромное количество случаев, когда женщина не может воспитать своего ребёнка. Она взвешивает ситуацию и принимает такое решение, — сказала омбудсмен в ходе лекции в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина.
Ранее психолог Наталья Малышева рассказала, что подпольные операции и самостоятельное прерывание беременности, которые не попадают в официальную статистику, в России не редкость. В числе причин этого называют страх перед врачами и невежество, а также недоступность медпомощи в отдалённых населённых пунктах. Чтобы решить проблему подпольных абортов, нужно не только реформировать медицинскую систему, но и уделять больше внимания половому воспитанию детей и молодёжи. В 2020 году в России прошло 22 тысячи процедур медицинского аборта, ещё 215 тысяч беременностей преждевременно завершилось «из-за выкидышей и других анормальных продуктов зачатия».