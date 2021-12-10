Москалькова назвала условия допустимости абортов

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Употребление жиров в пищу помогает организму производить тепло, поэтому во время морозов в Москве стоит обратить внимание на пельмени, сообщила терапевт Анастасия Луканина «Газете.Ru». Она также предупредила, что алкоголь расширяет периферические сосуды в коже и может привести к переохлаждению.

В период перепада температур лучше вообще не экспериментировать с диетами. В зимнее время можно обратить внимание на национальную кухню. Например, в пельменях достаточное количество углеводов, белков и жиров. Причём они...