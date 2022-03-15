Мошенники стали использовать фальшивые сайты для проверки карт россиян

Мошенники начали использовать фейковые сайты для проверки данных банковских карт на соответствие «слитой» базе. Об этом сообщается на сайте Роскачества. Держателям карт предлагают ввести данные карты, чтобы «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника».

Единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. Все подобные сервисы в Сети являются мошенническими, — пояснил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Он призвал не вводить данные своей карты на сомнительных сайтах и не диктовать их при разговоре по телефону, чтобы не лишиться денег.

Ранее издание «Коммерсант» сообщало о том, что данные более чем сотни тысяч карт клиентов российских банков появились на теневых форумах. По словам экспертов, проблемы «слитая» информация не представляет, поскольку мошенники получают лишь данные об имени держателя карты и о том, какой банк её выпустил. Однако их могут использовать для рассылки персонализированной рекламы и звонков из «call-центров».

Эксперт по цифровой безопасности Дмитрий Кузнецов рассказал, что для защиты денег при утечке данных банковских карт нужно ограничить доступ к онлайн-покупкам в настройках банковского приложения. Запрет на оплату покупок без СМС-подтверждения обезопасит средства на счету, объяснил он.