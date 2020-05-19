Мошенники продавали бесплатные процедуры в онкоцентре Блохина в Москве

Руководство Национального медицинского центра онкологии имени Блохина и московская полиция разоблачили мошенников, которые создали сайт по платной записи на бесплатные медицинские процедуры.
Участники преступной группы рекламировали медицинские услуги с помощью сайта oncozdrav.ru, имитирующего официальный сайт центра имени Блохина. Представители организации связывались с гражданами, нуждающимися в госпитализации, и предлагали онкологическую помощь, взимая денежные средства за услуги, предоставляемые по ОМС, — сообщает ТАСС.
По информации издания, возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ, которая предусматривает до шести лет лишения свободы за мошенничество.
Как писал NEWS.ru, в России мошенники стали чаще создавать клоны официальных приложений и фишинговые сайты, собирающие данные пользователей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен