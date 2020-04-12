Молодёжь и подростки оказались главными нарушителями карантина в Москве

https://static.news.ru/photo/17805c14-7cc1-11ea-9047-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник главного контрольного управления мэрии Москвы Евгений Данчиков назвал молодёжь, подростков и людей среднего возраста основными нарушителями режима самоизоляции. Только в субботу, 11 апреля, в столице задержали более 1,3 тысячи человек.

Пенсионеры — самая дисциплинированная категория граждан, и по нашим данным мы видим, что они как раз максимально стараются соблюдать режим самоизоляции, не выходят без нужды на улицу, — отметил Данчиков в комментарии РИА Новости.

Чиновник призвал москвичей не рисковать и не подвергать опасности окружающих.

Как писал NEWS.ru, режим самоизоляции заработал в Москве с 28 марта, когда в стране начались нерабочие дни. Власти запретили жителям покидать дома без необходимости, с 1 апреля заработали штрафы за нарушение самоизоляции.

Число заражённых в Москве превысило 10 тысяч человек к 12 апреля.