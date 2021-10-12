Молодость перестала быть страховкой от тяжёлой формы коронавируса

Молодость с нынешнего времени перестала являться страховкой от тяжёлой формы коронавируса. Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в России занято 235 тысяч из 255 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, рост коронавируса в стране составляет 16%, в 11 субъектах прирост заболевших составляет 30%. Особую тревогу вызывают Оренбуржье, Татарстан и Башкирия. Мурашко отметил, что в России наблюдается рост на 11% тяжело больных коронавирусом.

Ранее сегодня, 12 октября, сообщалось, что в России установлен новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки с начала пандемии — от неё скончались 973 человека. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28 190, до 7,8 млн человек.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 706, до 6,9 млн человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88% от общего числа заразившихся. 2146 человек (7,6%) перенесли инфекцию без клинических проявлений.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 4699 против 5002 днём ранее, до 1,7 млн. Число умерших из-за коронавируса в столице возросло за сутки на 70 против 71 днём ранее, до 29 808, следует из сообщения штаба.