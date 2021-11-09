Молекулярный биолог предсказал дальнейшее развитие пандемии

Волны коронавируса так и будут продолжаться вместе с появлением новых штаммов. Пандемия будет и дальше набирать обороты, если россияне не начнут массово проходить вакцинацию, сообщил KP.RU молекулярный биолог Пётр Чумаков.

Но нужно понимать, что волны по росту заболеваемости и числа смертей будут и дальше. В какой-то степени это расхолаживает, потому что кажется, что показатели смертности и заболеваемости идут вниз, люди выдыхают, забывают о мерах безопасности — и резкое повышение, — пояснил Чумаков.

Он добавил, что сейчас высокая смертность от коронавируса обусловлена в первую очередь агрессивностью «дельта»-штамма. Однако, по мнению Чумакова, новые мутации заболевания будут появляться и дальше, пока в России не будет проведена серьёзная кампания по вакцинации населения на государственном уровне.

Вакцинация от коронавирусной инфекции — это общенациональный вопрос. Уверен, что сейчас это не вопрос индивидуального выбора человека, а вопрос коллективной безопасности. Поэтому так и нужно строить агитацию, чтобы люди подумали о том, что они граждане одного государства, — резюмировал он.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что «острую пандемию» удастся победить к концу весны 2022 года. При этом он отметил, что россиянам всё равно придётся ревакцинироваться из-за вспышек заболеваемости.