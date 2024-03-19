Модель Victoria's Secret поделилась секретами красоты Топ-модель Рибейро назвала сауну с окунанием в холодную воду секретом красоты

Сочетание сауны с окунанием в холодную воду является одним из секретов красоты бразильской топ-модели Лаис Рибейро, пишет Daily Mail. Как она сама рассказала изданию, это помогает ей восстановиться после изнурительных тренировок. Также, по словам 33-летней модели, оставаться в форме ей помогает лимфодренажный массаж и занятия йогой.

Я тренируюсь три раза в неделю. В это время стараюсь ходить в сауну с окунанием в ледяную воду, потому что это помогает мне справиться с болью, — рассказала она.

Рибейро начала карьеру в модельном бизнесе в 2009 году. Она работала с такими дизайнерами, как Givenchy, Dolce & Gabbana и Ralph Lauren. Она стала четвертой чернокожей моделью, носившей бюстгальтер Victoria’s Secret Fantasy Bra с момента начала показа мод в 1995 году.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева назвала экспертов по макияжу, стилю и укладке волос своими секретами красоты. 52-летняя звезда заявила, что выглядеть красиво ей помогают специалисты, качественно выполняющие свою работу.

Также своим секретом красоты поделилась российская певица Ханна. В частности, она рассказала NEWS.ru, как ей удается сохранить стройную фигуру после вторых родов. Артистка призналась, что необходимо окружать себя любимыми людьми и тогда можно выглядеть ухоженной и счастливой в красивом теле.