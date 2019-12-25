https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Заместитель председателя России Татьяна Голикова заявила о снижении показателя младенческой смертности в России за последние десять месяцев. По её словам, он стал минимальным за всю историю страны.

По предварительной оценке, число погибших в России снизилось на 29 тысяч по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Уровень младенческой смертности, смертности от туберкулеза за 10 месяцев — наименьший за всю историю Российской Федерации, — цитирует ТАСС чиновницу.

Как ранее писал NEWS.ru, число случаев младенческой смертности в России за четыре последних года снизилось на 41%.