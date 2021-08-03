Мишустина попросили ужесточить правила продажи медицинских масок

Противоречия и пробелы содержит нормативно-правовая база, регулирующая в РФ вопросы сертификации и обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Из-за этого в больницы поставляются маски и респираторы, не способные защитить персонал в «красной зоне». Об этом говорится в обращении Ассоциации изготовителей и поставщиков средств хим- и биозащиты и Ассоциации разработчиков и поставщиков средств индивидуальной защиты к премьер-министру Михаилу Мишустину. Оно имеется в распоряжении РБК.

Ассоциации указывают на ряд проблем в области обеспечения медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты. В частности, речь идёт о том, что производители определённого медицинского изделия могут получить регистрационное удостоверение в заявительном порядке, не предоставляя документы о проведении токсикологических и технических испытаний.

При этом ряд производителей пользуется плюсами упрощённого порядка регистрации и маркирует свои изделия определёнными классами защиты (FFP2, FFP3), не проводя при этом никаких необходимых испытаний и подтверждений данного уровня.

В результате больницы приобретают подобные изделия, автоматически создавая риск для здоровья и жизни сотрудников.

Ассоциации попросили Мишустина внести в действующие нормативы пункты о наличии сертификата качества у защитных средств, используемых в медучреждениях, запретить поставку в больницы масок и респираторов, не прошедших необходимых испытаний, исключить маски и респираторы из перечня медицинских изделий, для которых действует упрощённая регистрация.

По словам экспертов, риск вывода фальсифицированного товара на рынок из-за упрощенных правил действительно существует. Однако едва ли подобная схема активно применяется производителями, поскольку за подобное грозит административная и уголовная ответственность.