Мишустин: пик заболеваемости коронавирусом пройден

Пик заболеваемости COVID-19 в России пройден, в большинстве регионов ситуация улучшается, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что этого удалось добиться в том числе благодаря «самоотверженному труду» врачей, передаёт РИА Новости.

Пик заболеваемости, который пришёлся на середину февраля, пройден. Сейчас в большинстве регионов ситуация улучшается, — сказал Мишустин.

За минувшие сутки в России выявлен 21 101 новый случай заражения коронавирусом. Это является минимальным значением с 12 января. Тройку лидеров по числу новых случаев заражений коронавирусом составили Санкт-Петербург (998), Воронежская область (951) и Свердловская область (948). В Москве за сутки заразились 703 человека, в Подмосковье — 281.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что пока преждевременно говорить о завершении пандемии. По его словам, во многих странах, наоборот, начинается новая волна. Он также анонсировал начало клинических испытаний поливалентной вакцины от COVID-19, разработанной на основе нескольких штаммов вируса.