Мишустин расширил круг лабораторий, проводящих тесты на коронавирус

https://static.news.ru/photo/be35df08-797d-11ea-b3de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российское правительство расширило круг лабораторий, имеющих право тестировать людей на наличие коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мы приняли решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят такие исследования. Право тестировать на коронавирус получили все заявившиеся лаборатории, в том числе и частные, негосударственные, — приводит слова политика ТАСС.

Накануне глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова анонсировала скорую презентацию разработанных в России чипов для экспресс-тестирования на коронавирус.

Она уточнила, что чипы презентуют 10 апреля на производстве ФМБА в подмосковном городе Одинцово. Устройства используют принцип изометрической амплификации.

По данным на 8 апреля 2020 года, COVID-19 заразились в мире свыше 1,4 млн человек. Умерли около 82 тысяч, выздоровели почти 302 тысячи. В России зафиксировали 7517 случаев инфицирования, скончался 61 пациент, поправились 505 граждан.

Ранее член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили рассказал , когда в России наступит пик пандемии коронавируса. По его словам, его можно ожидать в начале мая.