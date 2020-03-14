https://static.news.ru/photo/afbee07c-6600-11ea-981b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал региональные власти ограничить проведение массовых мероприятий, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Мы во всех регионах просим сократить — необходимо просто это сделать — количество массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, деловых, — цитирует Мишустина ТАСС.

В столице началась стратегическая сессия координационного совета по борьбе с COVID-19, который возглавляет премьер.

Как писал NEWS.ru, на территории России подтверждены 54 случая заражения COVID-19. Массовые мероприятия уже запретили в Москве и нескольких регионах. Министерство просвещения рекомендовало переводить школы на дистанционное обучение.

В мире заражены не менее 147 тысяч человек, коронавирусная инфекция стала пандемией. Погибли 5,5 тысячи пациентов. Выздоровели 72,3 тысячи человек, в том числе 65,6 тысячи граждан Китая, который стал первым очагом инфекции в декабре 2019 года.