Мишустин призвал готовиться к любому сценарию борьбы с «омикрон»-штаммом
Сергей Князев
Сергей Князев
15:32, 07 декабря 2021
Михаил МишустинФото: kremlin.ru
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Кабинет министров России завершает подготовку обновлённого плана действий по борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса. Как заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин, ситуация с заболеваемостью в стране остаётся напряжённой. По итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах, пишет ТАСС.
Положение дел осложняется тем, что в мире выявлен и во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса. Пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию, — подчеркнул глава кабмина.
В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в стране свободно 25% больничных коек для пациентов с коронавирусом.
Ранее эксперты программы «Док Ток» сообщили, что «омикрон»-штамм коронавируса распространится в России в ближайшие недели. Единственным способом не допустить всплеска заболеваемости является вакцинация и соблюдение антиковидных мер. Биолог Анча Баранова и вирусолог Александр Лукашев предположили, что распространение штамма в России задержится на две-три недели по сравнению с США и Европой, но в итоге будет неизбежным.