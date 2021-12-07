Мишустин призвал готовиться к любому сценарию борьбы с «омикрон»-штаммом

Кабинет министров России завершает подготовку обновлённого плана действий по борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса. Как заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин, ситуация с заболеваемостью в стране остаётся напряжённой. По итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах, пишет ТАСС.

Положение дел осложняется тем, что в мире выявлен и во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса. Пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию, — подчеркнул глава кабмина.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в стране свободно 25% больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Ранее эксперты программы «Док Ток» сообщили, что «омикрон»-штамм коронавируса распространится в России в ближайшие недели. Единственным способом не допустить всплеска заболеваемости является вакцинация и соблюдение антиковидных мер. Биолог Анча Баранова и вирусолог Александр Лукашев предположили, что распространение штамма в России задержится на две-три недели по сравнению с США и Европой, но в итоге будет неизбежным.