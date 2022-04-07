Мишустин потребовал восстановить оказание плановой медпомощи по всей стране

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объёме по всей стране и поручил губернаторам обеспечить это в самое ближайшее время. По словам Мишустина, это позволит людям беспрепятственно получать консультации профильных специалистов, а также сделать отложенные операции. Трансляция выступления премьер-министра в Госдуме с отчётом о работе правительства за год ведётся на YouTube.

Теперь — о плановой помощи. Надо восстановить ее в полном объёме по всей стране. Прошу глав российских субъектов обеспечить это в ближайшее время, — сказал Мишустин.

Премьер также напомнил, что в ближайшее время в регионы поступит более восьми миллиардов рублей, которые пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации. Он добавил, что в прошлом году был изменён порядок оплаты высокотехнологичной помощи за счёт средств обязательного медицинского страхования, что позволило бесплатно пролечиться в федеральных клиниках более чем одному миллиону граждан.

Ранее о возобновлении плановой медицинской помощи в поликлиниках сообщила заммэра Москвы и руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова. Она также отметила, что в регионе наблюдается тенденция на снижение заболеваемости COVID-19, в связи с чем «огромные» мощности, которые были развернуты на амбулаторном уровне для помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19, уже не требуются. Эти ресурсы теперь будут перенаправлены на приём плановых пациентов.