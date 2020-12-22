Мишустин поручил следить за реализацией выплат медикам за борьбу с COVID

https://static.news.ru/photo/870f8c6e-445b-11eb-a98a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и главе Росздравнадзора Алле Самойловой взять на строгий контроль своевременность выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.

Также председатель правительства РФ напомнил, что во время пресс-конференции президента Владимира Путина поднимался вопрос о том, что некоторые пациенты вынуждены приобретать лекарства от коронавируса за собственные средства.

Их не обеспечивают нужными препаратами бесплатно, хотя так должно быть. Более того, некоторые медицинские работники, которые помогают пациентам с этим заболеванием, не получают положенные им выплаты. Ещё раз хочу обратить внимание министра здравоохранения, руководителя Росздравнадзора и глав субъектов Российской Федерации: все средства на эти цели федеральный центр перечисляет вовремя и в полном объёме — и на обеспечение людей бесплатными лекарствами при коронавирусе, и на выплаты медицинским работникам, которые буквально круглосуточно заботятся о больных с этой инфекцией, — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин РФ выделит более 52 млрд рублей на доплаты медицинским работникам в период с декабря по февраль. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил премьер-министр Михаил Мишустин.