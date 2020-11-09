Мишустин поручил контролировать получение лекарств СOVID-пациентами на дому

https://static.news.ru/photo/5a81c47a-227b-11eb-9433-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава правительства Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и руководителям регионов лично контролировать обеспеченность лекарствами среди заболевших коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому.

Прошу министра здравоохранения и руководителей регионов лично контролировать, как обеспечиваются медицинские учреждения и люди, которые лечатся на дому, они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам, — заявил глава правительства на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Средства доведены до регионов, необходимо обеспечить всё необходимое для лечения — средства защиты, тесты и медикаменты, подчеркнул глава кабмина.

По его словам, тестирование на COVID-19 нужно проводить в более сжатые сроки. Для этого нужно модернизировать лаборатории.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что с сегодняшнего дня на портале госуслуг будет действовать сервис, с помощью которого медики смогут информировать власти о проблемах с лекарствами и средствами защиты.

По словам министра, сейчас в России развёрнуты 260 тысяч коек для коронавирусных больных, они заняты на 82%. На амбулаторном лечении находятся 75% пациентов.

Мурашко подчеркнул, что на борьбу с инфекцией мобилизована вся система здравоохранения России, в десяти регионах страны медикам оказывают помощь специалисты Минздрава и федеральных учреждений, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся тревожной. Правительственный штаб уделяет особое внимание регионам, чья система здравоохранения испытывает перегрузки.

В России за последние 24 часа выявили 21 798 случаев заражения коронавирусом. Их общее число достигло 1 796 132. Для России это рекордное число заболевших за одни сутки — впервые количество выявленных случаев превысило 21 тысячу.