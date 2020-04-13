Мишустин пообещал не оставить без лечения больных не коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bc2388c4-7d5a-11ea-a8cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что в условиях коронавируса остальные больные не останутся без лечения. Их перенаправят в другие больницы.

Люди, которые страдают от онкологии, сердечно-сосудистыми и другими хроническими болезнями должны по-прежнему получать квалифицированное лечение, — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам премьера, эти пациенты «будут перенаправлены в другие больницы и клиники по профилю своего заболевания». Проконтролировать этот процесс он попросил Минздрав и глав регионов.

Так, лечебно-реабилитационный центр Минздрава РФ с 6 апреля перепрофилировали для лечения людей с коронавирусной инфекцией. В нём проходили лучевую терапию по меньшей мере 190 онкобольных, и с их слов, пациентов просто начали выписывать домой, не давая им переводов в другие стационары. Однако в Минздраве опровергли эту информацию, сказав, что пациентов направят в другие московские профильные медцентры, писал NEWS.ru.

По последним данным, в России выявлено 15 770 заболевших коронавирусной инфекцией, 1291 пациент выздоровел, 130 скончались. В Москве поставлено 10 158 диагнозов.