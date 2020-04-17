Мишустин передал регионам коечный фонд федеральных клиник

https://static.news.ru/photo/e3d16b0c-80ca-11ea-97c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник для борьбы с коронавирусом. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Таких клиник по всей стране будет более 60, в них дополнительно развернут 45 тысяч коек, — сказал Мишустин, отметив, что для оснащения и переоснащения выделено более 36 млрд рублей.

При этом он потребовал оперативно завершить ремонт дорог, ведущих к медучреждениям. Речь идёт о более чем 800 магистралях.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что для помощи регионам сформировано 45 реанимационных бригад. Вооруженные силы к 15 мая подготовят 7500 коек (4900 уже готовы) и 5200 медиков для их обслуживания. При необходимости Минобороны переоборудует автономные полевые лагеря под шесть инфекционных госпиталей.

За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе, зафиксирован 41 летальный исход. Всего в стране диагноз COVID-19 поставлен 32 008 пациентам. За весь период от болезни умерли 273 человека, выздоровели 2590, писал NEWS.ru.