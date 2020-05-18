Мишустин обвинил регионы в саботировании указа Путина о надбавках врачам

https://static.news.ru/photo/68209052-990f-11ea-807e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин пристыдил региональные власти за вольную трактовку поручения президента Владимира Путина о доплате медработникам, контактирующим с заражёнными коронавирусом.

Председатель правительства России назвал злоупотреблениями случаи, когда руководители занижали суммы выплат врачам, фельдшерам и медработникам младшего звена.

При начислении доплат стали считать смены, где-то часы, а где-то минуты. Мало того, что такие действия прямо противоречат сути обращений и поручений президента — людям, которые принимают подобные решения, просто чисто по-человечески должно быть стыдно, — цитирует премьера ТАСС.

По словам Мишустина, отныне региональные власти должны начислять выплаты, «исходя из самого факта работы с больными вне зависимости от того, сколько часов или смен на это затрачено».

Как писал NEWS.ru, мировая пандемия COVID-19 охватила 4,8 миллиона человек, более 316 тысяч заражённых умерли. В России инфекцию обнаружили у 290,6 тысячи пациентов: скончались 2722 жителя страны, выздоровели более 70 тысяч.