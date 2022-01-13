Мишустин: нынешняя пандемия может быть не последней

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг в видеоприветствии участникам XIII Гайдаровского форума сделал ряд заявлений относительно экономического положения России и пандемии коронавируса. По словам премьера, текущая пандемия может оказаться не последней ввиду чего, стране нужно быть готовой к новый волнам.

Нынешняя пандемия может быть не последней, Россия должна быть к этому готова, — сказал премьер-министр РФ.

Отдельно, Мишустин сообщил, что доля вакцинированных от COVID-19 хотя бы первым компонентом вакцины, в целом по миру приблизилась уже к 60% населения.

Также, Мишустин отметил, что отечественная экономика восстанавливается быстрее ожиданий. В ближайшее время правительство РФ планирует принять специальную стратегию для развития финансового рынка, а также направить свои усилия на увеличение ожидаемой продолжительности жизни россиян.

Российская экономика восстановилась быстрее ожиданий. Уже во втором квартале [2021 года] наш валовой внутренний продукт достиг допандемического уровня, — заявил он.

Мишустин также потребовал от Координационного совета по борьбе с коронавирусом подготовить дополнительные предложения по предотвращению распространения штамма «омикрон». Они должны быть представлены в кратчайшие сроки. По словам Мишустина, ежедневно в субъектах должно проводиться не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор Пётр Чумаков заявил, что в России началась пятая волна пандемии, вызванная штаммом «омикрон».

Ранее сегодня, 13 января, стало известно, что правительство России выделит 187,8 млн рублей на проведение исследований интраназальной вакцины от коронавируса. Проект соответствующего решения должны подготовить Минздрав и Минфин.