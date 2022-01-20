Мишустин назвал «омикрон» более заразным, но менее смертельным

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» считается более заразным, но реже приводит к смертельным исходу, передаёт слова премьера РИА Новости. Также Мишустин призвал продолжать вакцинироваться, так-как это поможет снизить загруженность на систему здравоохранения.

Очень важно чтобы также вакцинировались и население Воронежской области. Поскольку в первую очередь нас беспокоит наличие достаточного количества коек и возможности оказать в первичном звене медицинскую услугу в случае, если человек заболел. Это самое важное, поскольку он более контагиозный — новый штамм «омикрон» — но менее летальный с точки зрения специалистов, — сказал премьер-министр.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что с появлением нового штамма коронавируса «омикрон» пандемия может завершиться. Подобный прогноз также дал заместитель президента Российской академии образования (РАО), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Штамм коронавируса «омикрон» продолжает распространяться по России. Так, 20 января за 24 часа было выявлено 38 850 новых случаев заражения, что стало максимумом с 13 ноября 2021 года. При этом в столице впервые с начала пандемии выявлено более 10 тысяч заражений за сутки.

Заместитель мэра Москвы и руководитель столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией Анастасия Раков рассказала, что доля госпитализированных с COVID-19 в Москве в последние дни не превышает 10% от числа заболевших. Она подчеркнула, что в мегаполисе остаётся свободным до половины коечного фонда для пациентов с коронавирусом.