Мишустин назвал число регионов, где увеличились госпитализации из-за COVID

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что количество госпитализированных пациентов с коронавирусом увеличилось в 48 регионах страны, передают «Известия». В целом он оценил ситуацию с COVID как напряжённую. По его словам, необходимо не допустить нехватку лекарств от вируса в регионах.

В 48 субъектах Российской Федерации увеличилось число госпитализаций. <...> Однако большая нагрузка ложится на амбулаторную сеть. На врачей и медперсонал в поликлиниках, — заявил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Глава кабмина добавил, что во всех регионах есть запас вакцин, но субъекты РФ должны заранее прогнозировать потребности, чтобы не создавать ситуации с нехваткой препаратов. Мишустин также призвал обеспечить готовность коечного фонда и поддерживать на высоком уровне тестирование на коронавирус.

Также политик напомнил гражданам о необходимости вакцинироваться. И не надеяться на то, что можно будет переболеть коронавирусом в лёгкой форме.

Кроме того, он проанонсировал новую функцию на портале «Госуслуги», где в ближайшее время в личных кабинетах россиян появятся данные экспресс-тестов на коронавирус.

В России за минувшие сутки было выявлено 67 809 новых случаев заражения коронавирусом. Это является максимальным показателем за всё время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 24 января и составил 65 109 случаев. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 11,2 млн человек.