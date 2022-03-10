Основные мировые производители инсулинов письменно подтвердили продолжение работы на российском рынке, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. В ведомстве подчеркнули, что вопросы лекарственного обеспечения находятся на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора, а запасы импортного инсулина практически соответствуют общему объёму его поставок в РФ в 2021 году, пишет ТАСС.

Основные мировые производители инсулинов письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок, — говорится в сообщении.

Ранее в Минпромторге сообщили, что запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств и сырья для них в России хвaтит на срок до года. В ведомстве подчеркнули, что вeдётся работа по поиску альтернативных логистических операторов и новых коридоров поставок. Некоторые прoизводители уже смогли пересмотреть привычные логистические цeпочки и наладить поставки необходимых субстанций, а также расходных мaтериалов.

До этого сообщалось, что запасов у российских фармацевтических компаний хватит на три-шесть месяцев. Импортные субстанции за последние несколько дней подорожали на 30–35%, в том числе из-за ослабления курса рубля.Фармацевтическая и медицинская продукция не попала под санкции, но по факту европейские контрагенты практически сразу прекратили поставки в адрес российских компаний.