Миронов призвал разрешить прогулки в парках ради здоровья россиян

https://static.news.ru/photo/91d1bc42-8905-11ea-bc15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил разрешить россиянам гулять в парках и скверах с условием соблюдения социальной дистанции. Он пояснил, что «сидение в душных тесных квартирах» не прибавит здоровья.

Сегодня во многих регионах в рамках ограничительных мер закрыты парки и скверы. Между тем сидение в тесных душных квартирах никому ещё здоровья не прибавляло и иммунитет не укрепляло. Что касается мер предосторожности, то соблюдать дистанцию куда проще в парке, чем в банке или магазине. Поэтому нужно открывать парки и обеспечить жёсткий контроль за соблюдением социальной дистанции, — привели слова Сергея Миронова в ТАСС.

Он добавил, что имеет в виду не развлекательные мероприятия (шашлыки, аттракционы, открытие пунктов общественного питания), а прогулки и занятия спортом.

Сергей Миронов подчеркнул, что прогулки в парках помогут сохранить здоровье россиян. Кроме того, в хорошую погоду жителям России будет тяжело соблюдать режим самоизоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что замглавы президентского Совета по правам человека Ирина Киркора призвала разрешить пробежки и прогулки в парках. Она объяснила это тем, что месяц в условиях самоизоляции показал, что посещение людьми открытых магазинов не повлияло на рост заболеваемости, поэтому прогулки и тренировки в парках можно разрешить при соблюдении мер безопасности.