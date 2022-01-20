«Мир разрушен»: Мясников предостерёг россиян от опасной ошибки при COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников предостерёг россиян от одной из самых опасных ошибок во время пандемии коронавируса. Он призвал без острой необходимости не посещать медицинские учреждения, так как там очень высок риск заразиться COVID-19, передают «Вести ФМ».

Потому что ты идёшь в госпиталь сделать колоноскопию, а уходишь с «дельтой» или вообще не выходишь оттуда, — пояснил медик.

По его словам, из-за коронавируса «мир разрушен» и врачи не рекомендуют проходить диагностические обследования, особенно пациентам, которые должны проверяться только в силу возраста. Обратиться в больницы или клиники стоит лишь в экстренном случае.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что среди людей, уже перенёсших коронавирус, увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма «омикрон». По его словам, число повторно заразившихся возросло от пяти до 10 раз. Он назвал ситуацию напряжённой, посоветовав россиянам соблюдать меры безопасности и заботиться о своём здоровье.