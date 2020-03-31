https://static.news.ru/photo/b94e1750-7345-11ea-9c60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Меры по изоляции медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом, предложено проработать Минздраву правительством России.

Проработать вопрос о возможной изоляции во внерабочее время медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией, — цитирует ТАСС поручение правительства.

Отмечается, что изоляция должна осуществляться преимущественно в медицинских организациях. При необходимости её можно проводить на базе гостиниц или иных объектов расселения.

Как писал NEWS.ru, в ФРГ клиника города Вольфсбург перестала принимать пациентов с коронавирусом из-за заражения многих работников инфекцией. Заражённые сотрудники больше не в состоянии работать в штатном режиме. Кроме того, в больнице запретили посещение больных.