Минздрав включил «Арепливир» в рекомендации по лечению COVID-19

Российский инъекционный препарат «Арепливир» включили в рекомендации Минздрава РФ по лечению от COVID-19. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика лекарства ГК «Промомед». Также отмечается, что первая партия препарата уже была отгружена с завода «Биохимик», расположенного в Саранске, республика Мордовия.

Министерство здравоохранения РФ включило инъекционную форму противовирусного препарата прямого действия «Арепливир» (Фавипиравир) в обновленную, четырнадцатую, версию временных методических рекомендаций «По профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID -19)», выпущенную 27 декабря 2021 года. В тот же день первая партия препарата была отгружена с завода «Биохимик», — говорится в сообщении.

«Арепливир» является первым в России зарегистрированным инъекционным препаратом для лечения COVID-19. Ожидается, что изначально он поступит на российский рынок, а затем его выпустят на экспорт.

Ранее в «Промомеде» рассказали, что инъекционный препарат от коронавируса «Арепливир» в отличие от аналогичного в таблетках лучше проникает в клетки и даёт более длительный эффект. Таблетки «Арепливир» включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, также разрешено его амбулаторное применение.

Группа компаний «Химрaр» недавно заявила, что другой российский препарат от коронавируса «Авифaвир» эффективен против штаммов «дельта» и «омикрон». Сообщается, что препарат полностью блокирует вирус в организме человека.