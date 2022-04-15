Минздрав создаст собственный банк образцов лекарств

Научный центр экспертизы средства медицинского применения (НЦЭСМП) Министерства здравоохранения РФ принял решение о создании собственного банка фармакопейных стандартных образцов лекарственных средств, сообщила пресс-служба российского Минздрава. Отмечается, что ранее эти образцы закупались за рубежом ввиду невозможности проведения процедуры иным образом.

Решение было принято из-за отсутствия в России системы аттестации фармакопейных стандартов, из-за чего отрасль была вынуждена закупать стандартные образцы иностранных фармакопей. В Минздраве подчеркнули, что процедура приводила к финансовым и временным издержкам.

В этом году проблема усугубилась в связи с ограничительными мерами и нарушением логистических цепочек поставок зарубежных стандартных образцов. Создание собственного банка фармакопейных стандартных образцов будет способствовать обеспечению отечественного здравоохранения качественными лекарственными препаратами, — сообщили в Минздраве РФ.

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент НЦЭСМП занимается аттестацией фармакопейных стандартных образцов Госфармакопеи РФ. В Минздраве подчеркнули, что сейчас аттестовано и реализуется 99 образцов.

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