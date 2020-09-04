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Минздрав заявил о двукратном сокращении числа больных COVID-19 в больницах

09:22, 05 сентября 2020
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Число пациентов с диагнозом COVID-19 в российских больницах за последние три месяца сократилось в два раза, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В целом в стране ситуация имеет позитивную динамику. Количество пациентов в медицинских организациях сократилась за последние три месяца фактически в два раза. Но, тем не менее, 90 тысяч пациентов получают терапию в стационарах Российской Федерации, — приводит РИА Новости заявление главы Минздрава.

Он добавил, что в реанимациях на аппаратах искусственной вентиляции лёгких остаются 2,5 тыс. россиян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор медицинского факультета греческого Университета Патры, член комиссии экспертов министерства здравоохранения Греции Хараламбос Гогос положительно оценил разработанную в России вакцину от коронавируса.

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