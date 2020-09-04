Минздрав заявил о двукратном сокращении числа больных COVID-19 в больницах

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Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов рассказал, что со временем человек начинает забывать неприятные моменты жизни, однако это не значит, что они не сохраняются в памяти.

Как пояснил учёный, человеческий мозг блокирует негативные воспоминания благодаря защитным функциям. У сознания человека есть такие механизмы, которые сохраняют нас от негатива. Если мы будем постоянно в негативе и переживаниях,...