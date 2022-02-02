Глава Минздрава РФ: 92% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, трансляцию которого ведёт YouTube-канал «Россия 24», сообщил, что более 90% людей, болеющих коронавирусом, проходят лечение амбулаторно.

92% пациентов с ковидом лечатся амбулаторно, — сказал министр.

В России ранее был зафиксирован новый рекорд по числу выявленных заражений коронавирусом — 141 883 случая за сутки. Предыдущий максимум был отмечен 1 февраля и составлял 125 836 случаев. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 12,1 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа госпитализирован 17 201 человек. Из больниц по выздоровлении выписаны 48 426 россиян. Всего за время пандемии число выздоровевших перевалило за 10 млн человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в текущем году в России появятся четыре технологические платформы для быстрой разработки эффективных и безопасных вакцин от новых инфекций. Кроме того, в ближайшие годы будет ускорено тестирование на инфекции, что позволит получать результаты в течение суток и ускорит оказание помощи.

Голикова также отметила, что к 2024 году планируется внедрить быстрые тесты на 43 инфекции. Это ускорит оказание медицинской помощи. Большинство россиян (80%) смогут пройти тестирование на наличие инфекций в течение суток.