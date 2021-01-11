Минздрав выдал разрешение на клинические исследования «Спутник Лайт»

Минздрав России выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».
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В рамках исследования должна быть дана оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.
Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что безопасность так называемой лайт-вакцины от коронавируса на базе «Спутника V» уже доказана, однако необходимо детально изучить её эффективность на разных группах населения.
Лайт-вакцина от центра им. Гамалеи — это версия прививки «Спутник V», при которой вместо двух прививок с перерывом в несколько недель делается только один укол, содержащий совмещённую сыворотку. Такая прививка будет иметь меньшую эффективность, чем двухфазная вакцинация, однако она в любом случае провоцирует иммунный ответ организма, способный защитить от COVID-19, писал NEWS.ru.
По словам Гинцбурга, лайт-версия вакцины будет ориентирована на поставки в другие страны, где главной её задачей будет подавить очаги заболевания и обеспечить быструю иммунизацию населения. Использование такой вакцины может стать временным решением, чтобы снизить уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.
О разработке в РФ «лайт-вакцины» заявил глава РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в декабре. Как отметил политик, такая облегчённая вакцина «будет работать покороче», уровень защиты у неё также будет меньше, но в любом случае будет доходить до 85%.