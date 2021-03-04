Минздрав: вторая фаза исследований «Спутника Лайт» завершена

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о завершении второй фазы клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт». Теперь полученные выводы направят на изучение экспертам.

Завершена вторая фаза клинических исследований, и сейчас они направлены на экспертную оценку, — сказал он журналистам.

Мурашко добавил, что в том числе завершена оценка вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», для людей старше 60 лет, пишет РИА Новости.

24 июля 2020 года «Вектор» получил разрешение Минздрава на испытания препарата на добровольцах, а 14 октября он получил регистрационное удостоверение. Пострегистрационные исследования вакцины были проведены на 150 добровольцах 60+, а позднее на трёх тысячах добровольцах старше 18 лет.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян появится уже в первые шесть месяцев 2021 года, писал ранее NEWS.ru.

А избежать третьей волны удастся, если и дальше наращивать темпы вакцинации населения, считают эксперты. Они отметили, что прививки уже к концу марта могут снизить прирост заболевших до 0,1%.